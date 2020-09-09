مصر.. والد الطفل غريق نادي الزمالك يتقدم ببلاغ للنيابة

أكد أحمد ركابي، والد الطفل غريق نادي الزمالك، لوسائل إعلام مصرية أنه تقدم ببلاغ، في نيابة العجوزة، ضد المقصرين في نادي الزمالك في التعامل مع حالة نجله، ما تسبب بوفاته غرقا.

وكان نادي الزمالك، شهد سقوط طفل داخل بركة سباحة، في كارثة إنسانية شهدها النادي الأبيض يوم الجمعة الماضي.

وكشف مصدر داخل نادي الزمالك تفاصيل الواقعة، حيث كان "حمام السباحة" مزدحما، وتواجد طفل عمره 4 سنوات، على "عوامة" وكانت تشكو والدته من زحام الحمام.

وأضاف: "فوجئت والدة الطفل، بعدم تواجد طفلها في العوامة، وظلوا يبحثون عنه لمدة طويلة، وتم تفريغ الحمام بالكامل، وظل المنقذون يبحثون، وفي النهاية وجدوه في قاع حمام السباحة

ناصر حاتم

المصدر: RT