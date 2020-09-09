فيديو لـ"أجنبي يضرب موظفة سعودية" يثير غضبا واسعا وسلطات المملكة تصدر بيانا توضيحيا

أثار مقطع فيديو تم تداوله على نطاق واسع في مواقع التواصل الاجتماعي يظهر مسؤولا بشركة خاصة يهين موظفة سعودية، موجة غضب واسعة في المملكة وأصدرت السلطات بيانا توضيحيا حول الحادث.

ويظهر في الفيديو موظف شاب يتقدم نحو موظفة في ملابس سوداء اللون مشابه لما ترتديه السعوديات، قبل أن يلوح بيده تجاهها كأنه يعتدي عليها ويصرخ في وجهها، فيما يبدو أنه تنبيه لها حول أدائها للمهمة المكلفة بها.

وأثار الفيديو موجة غضب واسعة بين الناشطين السعوديين في مواقع التواصل الاجتماعي حيث دشنوا هاشتاغ "#اجنبي_يضرب_موظفه_سعوديه"، وطالبوا بمحاسبة الرجل، وتحسين شروط عمل الموظفين السعوديين من كلا الجنسين، سيما النساء، في المنشآت التي يديرها الأجانب.

#اجنبي_يضرب_موظفه_سعوديه نامل محاسبة اصحاب الشركات اللذين مكنوا الاجانب من التسلط على المواطنيين pic.twitter.com/81o0lVPSb7 — مازن بن عبدالعزيز ⁹². (@mazeni9) September 9, 2020

وزارة الموارد البشرية مانسمع لها حسّ إلا إذا طلع مواطن يبيع شاهي ويطالب بوظيفة وإذا جته فرصة وظيفية هنا تخرج الموارد البشرية وتتسبب في قطع رزقه، أما الأجنبي فهم يعينون ويعاونون



إلى متى هذا القهر والإستفزاز من هذي الوزارة للمواطن السعودي؟#اجنبي_يضرب_موظفه_سعوديهpic.twitter.com/eyOtWJHH6f — رائد الزهراني (حساب بديل) (@raed_zh70) September 9, 2020

🚨تم تداول فيديو في هاشتاق #اجنبي_يضرب_موظفه_سعوديه



📍الموضوع كان في أحد المطاعم و تم الوقوف على الحالة سابقاً من قبل فرق التفتيش في وزارة الموارد البشرية، وتم اتخاذ اللازم وفقًا للإجراءات الرسمية للنظام. pic.twitter.com/2DNdg6yk6N — عبدالله البرقاوي (@albargawy) September 9, 2020

في هذا الفيدو موظف أجنبي يتطاول على موظفة سعودية ؟؟؟! لابد ان يحاسب ؟؟؟!#اجنبي_يضرب_موظفه_سعوديهpic.twitter.com/LgDgaHWAJk — إبـْراهيم العامري|ɪʙʀᴀʜɪᴍ ᴀ (@iii5i5iii) September 9, 2020

وتعليقا على هذا الحادث، أصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية، اليوم الأربعاء، بيانا قالت فيه إنها وقفت على المقطع المتداول بخصوص عامل يسيء لموظفة سعودية منذ 3 أشهر.

وأعربت الوزارة عن استغرابها من إعادة تداول الفيديو مجددا هذا اليوم، موضحة أنه تم الوقف على الحالة سابقا من فرق التفتيش، وتم اتخاذ اللازم وفقا للإجراءات الرسمية للنظام.

المصدر: وسائل إعلام سعودية + "تويتر"