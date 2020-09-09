مصر.. مواطن يتهم مجهولين بزراعة شريحة إلكترونية وأجهزة تنصت داخل دماغه

تقدم مواطن مصري بدعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، يؤكد فيها بأن هناك جهات غير معلومة قامت بزرع شريحة إلكترونية في جسمه وجسم شقيقته.

وقال مقيم الدعوى: "إنني أتعرض إلى مضايقات، حيث توجد شريحة إلكترونية في جسدي وتوجد أجهزة تنصت ومراقبة عن طريق القمر الصناعي لذلك قمت بتحرير المحضر رقم 19337 لسنة 2019 إداري الهرم بتاريخ 14 نوفمبر 2019 وتم حفظه".

وأوضح أن للشريحة الإلكترونية وأجهزة التنصت أضرار عدة تتمثل في: "السرطان ، التهاب الأذن، الالتهاب الرئوي، اعوجاج العمود الفقري وألم في العظام، تلف الألياف العصبية، التأثير على الجهاز المناعي، تقليل كفاءة الإنسان للقيام بأعمال ذهنية وجسمانية، اضطراب في النوم، قلق نفسي".

المصدر: وسائل إعلام مصرية