غضب من فيديو لعاملات نظافة سعوديات في المملكة يدفع السلطات للتدخل!

تصدر وسم "هاشتاغ" (#شركه_تهين_الموظفات_السعوديات) قائمة الأكثر تداولا في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بالسعودية، حيث أثارت فيديو وصور لعاملات سعوديات غضبا وجدلا واسعا.

ويظهر الفيديو عاملات نظافة أثناء قيامهن بالتنظيف داخل أحد محلات الشركة، بينما قام موظف آخر بتصويرهن وإرسال الصور والفيديو إلى مجموعة خاصة بالعمل عبر تطبيق "واتساب".

وطالب نشطاء السلطات المعنية في السعودية بالتدخل العاجل، معتبرين تداول تلك الصور إهانة للمرأة السعودية أثناء تأدية عملها مهما كان نوعه.

#شركه_تهين_الموظفات_السعوديات



مطالبات بمحاسبة موظفين في إحدى الشركات بعد قيام أحدهم بتصوير موظفتين سعوديتين أثناء قيامهن بتنظيف المحل وإرسالها في قروب العمل، ووزارة الموارد البشرية تحقق في الواقعة تمهيدًا لإتخاذ الإجراءات النظامية. pic.twitter.com/tDeFIAekC3 — وش سالفة الهاشتاق (@Salfhtag) September 9, 2020

من جهتها، قالت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عبر صفحتها في موقع "تويتر"، إن فرق التفتيش بالوزارة تحقق في مقطع فيديو أظهر عدم التزام إحدى المنشآت بضوابط عمل المرأة.

من أهم إنجازات معالي وزير الموارد البشرية والخدمة الاجتماعيه #شركه_تهين_الموظفات_السعودياتpic.twitter.com/FgFN4fS45Z — الفارس (@orxkrdj3oHfMIvv) September 9, 2020

وأوضح المتحدث الرسمي باسم الوزارة ناصر الهزاني، أنه "إشارة إلى ما تم تداوله حول مقطع فيديو يظهر عدم التزام إحدى المنشآت بضوابط عمل المرأة ويتضمن إساءة للموظفات، فإن التحقيق يتم حاليا من قبل فرق التفتيش، وذلك لاتخاذ الإجراءات الرسمية وفقا للنظام".

إشارة إلى ما تم تداوله حول مقطع فيديو يظهر عدم التزام إحدى المنشآت بضوابط عمل المرأة ويتضمن الإساءة للموظفات، يتم التحقق حالياً من قبل فرق التفتيش؛ وذلك لاتخاذ الإجراءات الرسمية وفقًا للنظام. — متحدث وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية (@HRSD_SP) September 9, 2020

المصدر: RT