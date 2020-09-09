بسبب إليسا.. أصالة متهمة بالإساءة إلى الإمارات!

أثار إعجاب الفنانة السورية، أصالة نصري، بمنشور للنجمة اللبنانية إليسا، حول فلسطين على صفحتها الرسمية في موقع "تويتر"، جدلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي.

ودشن نشطاء على "تويتر" وسم بعنوان "إليسا وأصالة يسيئون للإمارات"، موجهين انتقاداتهم إلى النجمتين، ناشرة التغريدة والمعجبة بها، متهمينهما بانتقاد معاهدة السلام بين إسرائيل والإمارات.

فلسطين بقلبي وحلمي زورها وبوس تراب القدس. بس اللي بتمناه إنو ما حدا يزايد على لبنان بالتحديد بهالموضوع، خاصة إنو هوي أكتر بلد دفع للقضية ودافع عنها، وخاصة إذا من ناس عم يتآمرو عالشعب الفلسطيني أو عايشين ببلدان عاملة سلام مع اسرائيل.

كل الحب والصلاة للبنان ولفلسطين — Elissa (@elissakh) September 6, 2020

وقالت إليسا في تغريدتها: "فلسطين بقلبي وحلمي أزورها وبوس تراب القدس. بس اللي بتمناه إنو ما حدا يزايد على لبنان بالتحديد بهالموضوع، خاصة إنو هوي أكتر بلد دفع للقضية ودافع عنها، وخاصة إذا من ناس عم يتآمرو عالشعب الفلسطيني أو عايشين ببلدان عاملة سلام مع اسرائيل. كل الحب والصلاة للبنان ولفلسطين".

وأكتر من هيك، بحترم كل بلد وخياراتو لأنو بحب كل إنسان يحترم بلدي كمان. وكل بلد بيشوف مصلحتو ومصلحة شعبو وهيدا حقو. وبنفس الوقت، بتمنى الكل يحترم بلدي كمان — Elissa (@elissakh) September 6, 2020

وأضافت: "وأكتر من هيك، بحترم كل بلد وخياراتو لأنو بحب كل إنسان يحترم بلدي كمان. وكل بلد بيشوف مصلحتو ومصلحة شعبو وهيدا حقو. وبنفس الوقت، بتمنى الكل يحترم بلدي كمان".

بدايتي بأوّل أغنية بالّلهجه الخليجيّه كانت ( أسمع صدى صوتك) منّ كلمات سموّ الشيخ محمّد بن راشد آل مكتوم .. وأصبح في حياتي لهذه الّلهجه اهتمام بالغ وشغف .. ولاأنسى أوّل نجاح ولاأنسى طيب وأخلاق أهل الإمارات #دبي#ابوظبي#الإمارات_العربيه_المتّحده — Assala (@AssalaOfficial) September 8, 2020

على إثر ذلك، خرجت أصالة بتغريدة قالت فيها: "بدايتي بأول أغنية باللهجه الخليجيه كانت ( أسمع صدى صوتك) من كلمات سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم .. وأصبح في حياتي لهذه الّلهجه اهتمام بالغ وشغف.. ولا أنسى أول نجاح ولا أنسى طيب وأخلاق أهل الإمارات".

لا غرابة في ان تتفق طبقتي نشاز الغناء العربي في لعب دور نشاز سياسي قد يعود بهم للاضواء بعد ان اكل الدهر وشرب ف #اليسا اخذ بها العمر عتياً ولم يعد الشرشف يأتي اكله اما #أصالة ايقونة الصراخ #احلام الفنانة الاصيلة كاشفتنا من مبطي.#اليسا_واصالة_يسيؤون_للاماراتpic.twitter.com/qpxyX6Ud8c — عبدالله حيي (@adhaaaam2) September 9, 2020

المصدر: RT