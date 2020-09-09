مركز الرأي العام: 4% من الروس فقط موافقون على تعليم أطفالهم عن بعد

بدأ في روسيا يوم 1 سبتمبر العام الدراسي الجديد حيث عاد التلاميذ إلى تلقي التعليم الحضوري، مع العلم أنهم كانوا يتلقون في أبريل ومايو ويونيو التعليم الغيابي .

وقام المركز الروسي لدراسة الرأي العام باستطلاع رأي أولياء التلاميذ لاستيضاح موقفهم من عمليتي التعليم الحضوري والغيابي (عن بعد). واتضح أن والدي التلميذ يخافان أكثر من أمية طفلهما ولا يخافان من وباء "كوفيد – 19".

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وقد رحب 93% منهم بالعودة إلى الإطار الكلاسيكي للتعليم حيث قال 30% من هؤلاء إن التعليم الحضوري يعطي أطفالهم التواصل الاجتماعي. أما 20% فيعتبرون أن التعليم الحضوري يضمن جودة التعليم. ويرى 17 % أن هذا النوع من التعليم يمنح المزيد من العلم. ويعتقد 16% أنه يضمن تواصلا مباشرا مع المدرس.

أما 4% من المشاركين في استطلاع الرأي فأيدوا التعليم عن بعد. وإنهم يعتبرون أن التعليم الغيابي أكثر أمانا ويقي أطفالهم من الإصابة بالفيروس التاجي، ويرى 69% من هؤلاء أن التلميذ الجالس في البيت لا يتعرض لخطر الإصابة بالفيروس التاجي ويعتقد 17 % أن الوالدين يضمنان في البيت المراقبة والانضباط للتلميذ. أما 12% منهم فيعجبهم الإطار الغيابي.

فيما يتعلق بالاجراءات الاحترازية فإن 76% من أولياء الأطفال واثقون بقدرة المدرسة على ضمانها. بينما لا يثق بذلك 15% منهم.

المصدر: كومسومولسكايا برافدا