الأمن السعودي بلقي القبض على شاب "أساء" إلى الفتيات العسكريات

ألقت أجهزة الأمن السعودية القبض على شاب ظهر في مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي وهو يسيء للفتيات اللواتي يعملن في المجال العسكري.

وأفادت صحيفة "سبق" السعودية بأن الأجهزة الأمنية أحالت الشاب للجهة المختصة لإكمال الإجراءات اللازمة حياله بتهمة الإساءة إلى الفتيات العسكريات.

ونشر الشاب مقطع فيديو على حسابه في "تيك توك" وهو يرتدي قميصا عليه صورة فتاة ترتدي الزي العسكري.

وانتقد الشاب، الذي لم يتم الكشف عن هويته، التحاق الفتيات السعوديات بالمجال العسكري ساخرا منهن، في حادث أثار جدلا وانتقادات تجاهه على مواقع التواصل الاجتماعي.

المصدر: "سبق" + "المرصد"