الأمير هاري وميغان يسددان أموال تجديد منزل وينسدور

سدد الأمير هاري وزوجته ميغان 2.4 مليون جنيه إسترليني (3.16 مليون دولار) من الأموال العامة المستخدمة في تجديد منزل على أراضي قلعة وندسور بعد أن وقعا عقدا مع "نتفليكس" لإنتاج برامج.

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وأصبح Frogmore Cottage العام الماضي المقر الرسمي للزوجين، لكن بعد أن أعلنا في يناير أنهما سيبحثان عن وظائف جديدة خارج العائلة المالكة، قال هاري وميغان إنهما سيعيدان الأموال التي أنفقت على تجديده.

وقال متحدث باسم الزوجين: "تم تقديم مساهمة إلى المنحة السيادية من قبل دوق ساسكس هاري".

وأضاف: "هذه المساهمة كما قدمها في الأصل الأمير هاري، غطت بالكامل تكاليف التجديد اللازمة لمنزل فروغمور الريفي، وهو ملك لصاحبة الجلالة الملكة".

وأفاد المتحدث بأنه سيظل مقر إقامة الدوق وعائلته في المملكة المتحدة.

المصدر: رويترز