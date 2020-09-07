مصر.. لحظة وصول جثمان الفنانة عايدة كامل إلى مثواه الأخير وسط غياب الفنانين

خرج منذ دقائق جثمان الفنانة المصرية الراحلة عايدة كامل من إحد مساجد السادس من أكتوبر وصولا إلى طريق الواحات.

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وحضر تشييع الجثمان الفنان، منير مكرم، والفنانة رجاء حسين، بالإضافة إلى أهل وأقارب الفنانة الراحلة عايدة كامل.

وتوفيت الفنانة المصرية القديرة، عايدة كامل، عن عمر يناهز 89 عاما، حيث كانت تعاني من مشكلات صحية في المعدة والقولون، وقضت ما يقرب من 3 أسابيع بأحد مستشفيات القاهرة، إثر تدهور حالتها الصحية، وطالبت الجمهور بالدعاء لها أثناء آخر اتصال معها.

والفنانة عايدة كامل من مواليد عام 1931، ولها من زوجها الفنان الراحل، محمود عزمي، ابن هو الدكتور هشام عزمي، أمين عام المجلس الأعلى للثقافة، ولم يتم حتى الآن تحديد موعد أو مكان تشييع الجثمان.

المصدر: وسائل إعلام مصرية