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عتاب من أمير وشاعر سعودي: أنزلوا "الشعراء" منازلهم على الأقل

مجتمع

عتاب من أمير وشاعر سعودي: أنزلوا
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عاتب الأمير والشاعر السعودي، عبد الرحمن بن مساعد بن عبد العزيز، قناة تلفزيونية على عدم صحة ترتيب الأسماء في أحد البرنامج، "لا تصح لا شعرا ولا سنًّا".  

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ولفت الأمير والشاعر السعودي إلى أن تركي آل الشيخ، الذي ورد اسمه أولا قبل اسم الأمير، لو رأى هو بذاته "هذا التقرير قبل عرضه لاعترض عليه وطالب بتعديله وعاتب معده على سوء تقديره".

 

المصدر: تويتر

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