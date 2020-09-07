عتاب من أمير وشاعر سعودي: أنزلوا "الشعراء" منازلهم على الأقل

عاتب الأمير والشاعر السعودي، عبد الرحمن بن مساعد بن عبد العزيز، قناة تلفزيونية على عدم صحة ترتيب الأسماء في أحد البرنامج، "لا تصح لا شعرا ولا سنًّا".

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ولفت الأمير والشاعر السعودي إلى أن تركي آل الشيخ، الذي ورد اسمه أولا قبل اسم الأمير، لو رأى هو بذاته "هذا التقرير قبل عرضه لاعترض عليه وطالب بتعديله وعاتب معده على سوء تقديره".

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الإخوة الأعزّاء المسؤولين عن هذا البرنامج في mbc4 :

أنزلوا الناس منازلهم ( شعرًا )على أقل تقدير فطريقة ترتيبكم للأسامي لا تصح لاشعرًا ولا سنًّا ..

ولو رأى الأخ العزيز تركي نفسه هذا التقرير قبل عرضه لاعترض عليه وطالب بتعديله وعاتب معده على سوء تقديره.. — عبدالرحمن بن مساعد بن عبدالعزيز (@abdulrahman) September 7, 2020

المصدر: تويتر