الأمن العراقي يعتقل العشرات من مروجي أجهزة "الغش" خلال الامتحانات

أعلن جهاز الأمن الوطني في العراق، اليوم الأحد، اعتقال 43 مروجا لأجهزة "الغش" الامتحاني في ست محافظات.

وقال في بيان صحفي: "تزامناً مع بدء الامتحانات النهائية للصفوف المنتهية، كثفنا الجهد الاستخباري للكشف عن مروجي الأجهزة الراديوية المستخدمة في عملية الغش الامتحاني".

وأضاف، أن "مفارزه المختصة تمكنت في محافظات (بغداد، البصرة، النجف الأشرف، نينوى، الديوانية، المثنى) من القبض على ثلاثة وأربعين متهما".

وأضاف، أن "عمليات القبض كانت بالجرم المشهود، وعلى إثر ذلك تمت مصادرة ما بحوزة المروجين من سماعات بث وأجهزة لاسلكية وهواتف محورة وبطاقات تشويش".

ودون الجهاز بحسب البيان أقوالهم أصولياً، وأحالهم مع المضبوطات الى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

المصدر: RT