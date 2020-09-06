مصر.. مقتل عنصرين شديدي الخطورة في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة بالدقهلية

أعلنت وزارة الداخلية المصرية، اليوم الأحد، عن مقتل عنصرين شديدي الخطورة في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة بمحافظة الدقهلية.

وجاء في بيان للوزارة أن أجهزة الأمن تمكنت من "تحديد مكان اختباء عنصرين شديدي الخطورة بالشقة محل إقامة أحدهما بدائرة مركز شرطة دكرنس بالدقهلية، وسبق اتهامه في 7 قضايا مخدرات، ومطلوب التنفيذ عليه بالسجن 40 سنة، وسبق اتهام الآخر فى 3 قضايا جنائية".

وذكر البيان أنه لدى استشعار العنصرين الإجراميين بالقوات بادرا بإطلاق أعيرة نارية تجاه قوات الأمن، فبادلتهما القوات إطلاق الأعيرة النارية وتمكنت من السيطرة على الموقف.

وأسفر التعامل معهما عن مصرعهما، وعثر بجوارهما على (بندقية آلية ومسدسين وطلقات مختلفة الأعيرة. وبتفتيش الشقة عُثر على 3 كيلوغرامات من نبات البانجو المخدر، ومبلغ مالي، و8 هواتف محمولة، و10 خطوط هواتف محمولة، "وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة".

المصدر: صدى البلد