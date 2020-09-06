بتواطئ زوجته.. مقتل رجل في بغداد ورمي جثته في المجاري

اعتقلت قوة من مكافحة الإجرام في بغداد، اليوم الأحد، امرأة تواطأت مع عشيقها لقتل زوجها ورميه في مجاري مياه الصرف الصحي.

وقالت وزارة الداخلية العراقية في بيان صحفي: "استناداً لتوجيهات وكيل الوزارة لشؤون الشرطة وبمتابعة شخصية من قبل اللواء الحقوقي مدير مكافحة إجرام محافظة بغداد، وبعملية نوعية اتسمت بالدقة في التنفيذ، أحال مركز شرطة بغداد الجديدة دعوى فقدان شخص لأسباب مجهولة".

وأضافت: "في الثالث من أيلول (سبتمبر) الحالي تم تشكيل فريق عمل من مكتب بغداد الجديدة لمكافحة الإجرام، ومن خلال متابعة كامرات المراقبة تبين قيام المتهم (م غ) بأخذ المجنى عليه إلى مكان مجهول وإخفائه، وبعد تشكيل فريق العمل خلال 24 ساعة من إحالة الدعوى إلى مديرية مكافحة إجرام بغداد، تم إلقاء القبض على الجاني".

وأشارت إلى ان "الجاني اعترف بوجود علاقة واتفاق مع زوجة المجنى عليه، حيث قام باستدراج الضحية إلى محطة المجاري الرئيسية وقتله طعناً بالسكين عدة طعنات ومن ثم رميه فيها".

وتابعت الوزارة: "تم الانتقال إلى محل الحادث وبدلالة المتهم وباشتراك مديرية الدفاع المدني حيث تم انتشال الجثة ونقلها إلى دائرة الطب العدلي، وكذلك تم إلقاء القبض على زوجة المجنى عليه واعترفت بوجود علاقة غرامية مع المتهم واتفاقهما على تنفيذ جريمتهما النكراء".

المصدر: RT