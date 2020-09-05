لخوفه من الإصابة بكورونا.. نجار ينهي حياته في مدينة بنها المصرية

أقدم نجار على الانتحار بقطع شرايين يده، إثر أزمة نفسية حلت به، وذلك في مدينة بنها بمحافظة القليوبية في الوجه البحري المصري.

وتلقت أجهزة الأمن بلاغا من الأهالي بوجود جثة شخص داخل منزله بمنطقة الحرس الوطني بدائرة القسم. وانتقلت الشرطة إلى مكان الواقعة، حيث عثرت على جثة رجل يبلغ 50 عاما من عمره، وتوصلت التحريات إلى أنه كان يعمل نجارا، وأقدم على الانتحار بسبب مروره بأزمة نفسية سيئة.

وبسؤال شقيقه أفاد بأن المتوفي كان يهذي في الفترة الأخيرة بكلمات حول خوفه من الإصابة بفيروس كورونا ولا توجد شبهة جنائية بالواقعة.

وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى بنها العام تحت تصرف النيابة العامة، وجرى تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق وصرحت بدفنه.

ناصر حاتم

المصدر: RT