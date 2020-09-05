مصر.. تجديد حبس مدير أعمال هيفاء وهبي 15 يوما

جدد قاضي المعارضات بمحكمة مدينة 6 أكتوبر في مصر، حبس محمد وزيري، مدير أعمال النجمة اللبنانية هيفاء وهبي، 15 يوما على ذمة التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في اتهامه بالنصب.

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وألقت الشرطة القبض على وزيري بعد عدة شكاوى قضائية قدمتها هيفاء وهبي ضده عن طريق محاميها ياسر قنطوش، تتهمه بالنصب وسرقة الأموال، حيث تم استدعاؤه للتحقيق وبعد إجراء التحريات اللازمة تبين صحة الواقعة.

وكانت النجمة اللبنانية حررت محضرا عن طريق محاميها، مطلع مايو الماضي، ضد محمد حمزة عبد الرحمن محمد (الشهير بمحمد وزيري) اتهمته فيه بالحصول على 63 مليون جنيه دون وجه حق من ممتلكاتها بتوكيل عام، يتيح له التعامل في المبالغ المستحقة لها لدى المنتجين والقنوات الفضائية وبعض منظمي الحفلات.

ناصر حاتم

المصدر: RT