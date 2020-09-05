مصر.. اعتداء 7 محاميات على محام مفصول بـ"الشباشب والأحذية"

بدأت نيابة بندر المنيا في محافظة المنيا مصر، اليوم السبت، التحقيق في تعدي 7 محاميات على محام مفصول أمام مجمع محاكم المنيا، الأسبوع الماضي.

وقامت المحاميات السبع وعدد من أقاربهن بانتظار وضرب المحامي المجني عليه بشكل مبرح "باستخدام الشباشب والأحذية"، وذلك بسبب بثه فيديو عبر قناته بموقع اليوتيوب اتهمهن فيه بالدلع خلال إحدى الرحلات التي قمن بتنظيمها مسبقا لزيارة المعالم الأثرية.

وطلبت النيابة العامة اليوم تحريات المباحث وتقرير الطب الشرعي للمعتدى عليه.

وتعود أحداث الواقعة إلى يوم الأحد الماضي، عندما قامت المحاميات بانتظار شخص يدعى "م-ا"، وهو محام مفصول، أمام بوابة مجمع محاكم المنيا وتم الاعتداء عليه بالضرب والسحل، عقب تداوله مقطع فيديو على قناة "المهيطل" عبر موقع اليوتيوب، وتعديه عليهن بالقول واتهامهن بابتزاز آخرين لدفع مبالغ وجمع تبرعات بدون وجه حق، الأمر الذي جعلهن ينهالن عليه بالضرب حتى سال الدماء من وجهه، وفقا للفيديو الذي تم تداوله عبر صفحات التواصل الاجتماعي.

يذكر أن نقابة المحامين بالمنيا قد أعدت مذكرة مفصلة حول الواقعة للتحقيق فيها، مع المحاميات بسبب ما صدر منهن بشكل لا يليق بمهنة المحامين.

ناصر حاتم

المصدر: RT