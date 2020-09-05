مذيع سوري معروف ينفي خبر وفاته: أنا بصحة جيدة

نفى الإعلامي السوري المعروف، مروان صواف، خبرا تم تداوله اليوم عن وفاته، وأكد أنه حي وفي صحة جيدة.

وقال صواف في صفحته الشخصية في الفيسبوك:

ويعد صواف من أشهر المذيعين السوريين، وهو من مواليد دمشق، بدأ العمل الصحفي منذ سبعينيات القرن الماضي، وعمل في الإذاعة والصحافة والتلفزيون، حيث قدم برامج حازت جماهيرية، أهمها: مجلة التلفزيون، إذا غنى القمر.

اشتهر صواف بأنه أول مذيع يقرأ النصوص دون الاستعانة بالورقة، وقبل ظهور ما يُعرف "بالأوتوكيو" أي النص الذي يظهر للمذيع أمام عدسة الكاميرا، دون أن يراه المتلقي.

وانتقل صواف منذ سنوات ليعمل في تلفزيون الشارقة، في دولة الإمارات منذ سنوات.

المصدر: RT