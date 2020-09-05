القضاء المصري ينظر في دعوى "الطيار" ضد محمد رمضان

تنظر المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، اليوم السبت، في الدعوى المقامة من الطيار أشرف أبو اليسر، ضد الفنان محمد رمضان، على خلفية الصورة التي نشرها الأخير من داخل كابينة إحدى الطائرات.

ويطالب الكابتن أبو اليسر، رمضان، بتعويض قيمته 25 مليون جنيه عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به من جراء نشر رمضان لتلك الصورة التي يظهر فيها الفنان رمضان داخل كابينة الطائرة التي كان يقودها الكابتن أشرف أبو اليسر.

وذكرت الدعوى أن الفنان محمد رمضان استغل الصورة في الترويج لنفسه بنشر فيديو كليب لأغنية جديدة له سماها "مش بتفتش في المطار"، مستغلا صورة الكابتن طيار أشرف أبو اليسر في مشهد استعراضي في قيادة الطائرة، ما أدى إلى إلحاق أضرار جسيمة مالية ومعنوية بالكابتن الذي طرد من وظيفته بعد نشر الصورة لمخالفته إجراءات السلامة إثناء الطيران.

وكانت هيئة الطيران المدني المصرية وقعت عقوبة على الطيار أشرف أبو اليسر بسحب رخصته مدى الحياة لانتهاكه معايير السلامة أثناء الطيران، بالإضافة إلى سحب رخصة مساعده لمدة عام، وذلك بعدما نشر الفنان رمضان عبر حسابه على تطبيق "إنستغرام" مقطعا مصورا يوضح أنه يقود إحدى الطائرات أثناء طيرانها، بعد قيامه من مقعد الركاب الخاص به، وتوجهه إلى غرفة القيادة الخاصة بالطائرة، حيث يظهر الطيار أشرف أبو اليسر، وقد أمر مساعده بإعطاء مقعده لرمضان ليقوم الفنان بقيادة الطائرة ويعلن عبر مكبر الصوت الداخلي للطائرة أنه يقود الطائرة.

المصدر: اليوم السابع