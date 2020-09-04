مصر.. ابنة رجاء الجداوي تكشف عن مهر والدتها منذ 50 عاما (صورة)

كشفت أميرة مختار ابنة الفنانة المصرية الراحلة، رجاء الجداوي، سرا عن والدتها بعد مرور شهرين على وفاتها إثر إصابتها بفيروس "كورونا".

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وشاركت "أميرة" ابنة رجاء الجداوي صورة لمهر والدتها، الذي طلبته أسرتها عند زواجها من حارس مرمى النادي الإسماعيلي ومنتخب مصر الأسبق، حسن مختار، في 22 نوفمبر 1970.

وبحسب المنشور الذي شاركته أميرة حسن مختار عبر حساب والدتها على موقع "إنستغرام"، فإن قيمة مهر والدتها تبلغ قيمته 25 قرشا مصريا.

المصدر: وسائل إعلام مصرية