مصر.. القبض على رجل قتل أمه قبل 9 سنوات بسبب عشيقته

ألقت الشرطة المصرية أمس الخميس القبض على رجل متهم بقتل والدته قبل 9 سنوات، في منطقة عابدين، وأعيد فتح تحقيق في الواقعة.

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وكشفت تحقيقات نيابة القاهرة أن جثة المجني عليها تعود لسيدة في العقد السادس من العمر، بها إصابات وجروح بالجسم، وكدمات بمنطقة الرأس، وآثار خنق وزرقان حول الرقبة وفي الوجه، وتبين أن الوفاة نتيجة الخنق.

وأقر المتهم بارتكابه الجريمة لسرقة المجني عليه، وقال إن والدته علمت بوجود علاقة غير شرعية مع زوجة صديقه، ودخلت فى مشادة، وأثناء نومها كتم أنفاسها بوسادة خشية افتضاح أمره.

المصدر: اليوم السابع