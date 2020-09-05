عالم أمريكي: عدد سكان روسيا سيتقلص بـ40 مليون نسمة في 2100
سلط العالم المتخصص في تنبؤات عدد السكان في كوكبنا ومدير معهد صحة السكان في جامعة واشنطن البروفسور، علي مقداد الضوء على تطورعدد سكان روسيا بحلول عام 2100.
وحسب قوله فإن عدد سكان روسيا سينخفض بعد مرور 80 عاما بـ40 مليون نسمة.
وتشمل التنبؤات التي أعدها الخبراء في معهد القياسات والتقنيات في مجال الصحة وجامعة صحة السكان في ولاية واشنطن 195 بلدا. ويرى معدو التقرير أن روسيا سيبقى فيها 106 ملايين نسمة بحلول عام 2100 بدلا من 146 مليون في الوقت الراهن.
وقال البروفسور:" سيلد لديهم عدد أقل من الناس، ما يعني أن الأجيال الماضية سترحل وعدد الأجيال الفتية القادمة سيقل".
وشدد البروفسور على أهمية ارتفاع معامل الولادات في البلاد، مشيرا إلى أن التنبؤ يمكن أن يزداد سوءًا لتدهور الأوضاع المتعلقة بفيروس كورونا.
المصدر: كومسومولسكايا برافدا