 
مباشر

كريمة حاكم دبي ضمن قائمة أجمل 10 فتيات مسلمات في العالم! (صور)

مجتمع

كريمة حاكم دبي ضمن قائمة أجمل 10 فتيات مسلمات في العالم! (صور)
RT
الشيخة مهرة
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/onxk

احتلت الشيخة مهرة، كريمة حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، المركز التاسع في قائمة أجمل 10 وجوه لفتيات مشهورات مسلمات في العالم لعام 2020.

وبحسب موقع "Fillgap"، تصدرت الفنانة التركية الشابة، هاندا آرتشيل، القائمة، واحتلت الفاشينيستا الكويتية، روان بن حسين، المركز الثاني، والنجمتان التركيتان، فهرية أفجان، ومريم أوزرلي، المركزين الثالث والرابع، على التوالي.

وجاءت عارضة الأزياء الأمريكية من أصل فلسطيني، جيجي حديد، في المركز الخامس، وشقيقتها، بيلا حديد، في المركز السادس. أما المركز السابع فكان من نصيب الممثلة الإيرانية، بهارة كيان أفشار.

وأحتلت الممثلة الهندية، عارضة الأزياء، زارين خان، المركز الثامن، وجاءت في المركز العاشر فنانة وعارضة أزياء من بنغلادش تدعى مهزابيان شودري.

كريمة حاكم دبي ضمن قائمة أجمل 10 فتيات مسلمات في العالم! (صور)هاندا آرتشيل
كريمة حاكم دبي ضمن قائمة أجمل 10 فتيات مسلمات في العالم! (صور)روان بن حسين
كريمة حاكم دبي ضمن قائمة أجمل 10 فتيات مسلمات في العالم! (صور)فهرية أفجان
كريمة حاكم دبي ضمن قائمة أجمل 10 فتيات مسلمات في العالم! (صور)مريم أوزرلي
كريمة حاكم دبي ضمن قائمة أجمل 10 فتيات مسلمات في العالم! (صور)بيلا وجيجي حديد
كريمة حاكم دبي ضمن قائمة أجمل 10 فتيات مسلمات في العالم! (صور)بهارة كيان أفشار
كريمة حاكم دبي ضمن قائمة أجمل 10 فتيات مسلمات في العالم! (صور)زارين خان
كريمة حاكم دبي ضمن قائمة أجمل 10 فتيات مسلمات في العالم! (صور)مهزابيان شودري

المصدر: Fillgap

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا