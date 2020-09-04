كريمة حاكم دبي ضمن قائمة أجمل 10 فتيات مسلمات في العالم! (صور)

احتلت الشيخة مهرة، كريمة حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، المركز التاسع في قائمة أجمل 10 وجوه لفتيات مشهورات مسلمات في العالم لعام 2020.

وبحسب موقع "Fillgap"، تصدرت الفنانة التركية الشابة، هاندا آرتشيل، القائمة، واحتلت الفاشينيستا الكويتية، روان بن حسين، المركز الثاني، والنجمتان التركيتان، فهرية أفجان، ومريم أوزرلي، المركزين الثالث والرابع، على التوالي.

وجاءت عارضة الأزياء الأمريكية من أصل فلسطيني، جيجي حديد، في المركز الخامس، وشقيقتها، بيلا حديد، في المركز السادس. أما المركز السابع فكان من نصيب الممثلة الإيرانية، بهارة كيان أفشار.

وأحتلت الممثلة الهندية، عارضة الأزياء، زارين خان، المركز الثامن، وجاءت في المركز العاشر فنانة وعارضة أزياء من بنغلادش تدعى مهزابيان شودري.

المصدر: Fillgap