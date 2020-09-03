الإعلامية المصرية الشهيرة بسمة وهبة تكشف إصابتها بمرض نادر ..فيديو

كشفت الإعلامية المصرية الشهيرة، بسمة وهبة، عن معاناتها من مرض نادر، لا يصاب به كثيرون في العالم، لكنها لم تفصح عنه إلا بعد تعرضها لهجوم حاد بسبب كثرة سفرها للعلاج في الخارج.

وردت الإعلامية التي اشتهرت بتقديمها برنامج "شيخ الحارة" في رمضان العام الماضي على منتقدي كثرة سفرها للخارج للعلاج، وعدم ذهابها إلي المستشفيات المصرية، قائلة "التخصص مش موجود في مصر لأنه نادر فلو مكنش عند حضرتك مانع اطلع اتعالج ولا اقعد أموت في مصر".

وأشارت بسمة وهبة، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى "إنستغرام"، إلى أن نسبة المصابين بهذا المرض فى مصر قليلة للغاية، لذا ستسافر لتتلقى علاجه فى الخارج.

وأشارت في رسالتها المصورة إلى أن ذلك المرض لا تتعدى نسبة الإصابة به في العالم الـ4%.

وطمأنت بسمة وهبة متابعيها بأنها تنتظر نتيجة الفحوصات الطبية، معلنة عن رضاها بكل ما يكتبه الله تعالى لها.

وأشادت الإعلامية بالأطباء في بلادها، قائلة: "احسن دكاترة في العالم"، مبدية دهشتها من التساؤلات التي تتعرض لها بشأن سفرها للعلاج في الخارج.

وطالبت متابعيها ومحبيها بالدعاء لها بالشفاء، قائلة "بكرة إن شاء الله هعرف النتيجة وهطلب منكم تستمروا بالدعاء إن ربنا يشفيني"

وأكدت بسمة وهبة أنها كانت تحب أن تكون في مصر ووسط أهلها وأصحابها خاصة في ظل هذه الظروف، ولكن ما دفعها للسفر إلى الخارج هو ظروف مرضها النادر.

وسافرت بسمة الثلاثاء الماضي، إلى الولايات المتحدة الأمريكية لإجراء العملية، وشاركت صورة لها من الطائرة وعلقت معها: "رحلة علاجية خارج البلاد اللهم أرجعني مجبورة الخاطر وييسر لي الخير وتقبل دعاء الأحبة فلا تحرموني من دعائكم".

وتشارك بسمة وهبة حاليا في تقديم برنامج "كل يوم" المذاع على فضائية "أون" المصرية إلى جانب الإعلامي خالد أبو بكر، ولكن صدر يوم الثلاثاء قرارا بوقف البرنامج لحين تنفيذ خطة تطويره، بحسب صحيفة "الشروق" المصرية.

يشار إلى أن بسمة وهبة كانت تقدم برنامج "شيخ الحارة"، على فضائية "القاهرة والناس" المصرية، ولكنها قدمت استقالتها منها بعد حلقة استضافت فيها الكاتبة والفنانة التشكيلية ياسمين الخطيب، التي كشفت فيها عن زواج المخرج المصري المثير للجدل خالد يوسف منها.

المصدر: صحف مصرية