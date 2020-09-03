الأمن المصري يكشف لغز جريمة بشعة نفذت منذ 9 سنوات وبعد غلق القضية

كشفت أجهزة الأمن المصرية عن لغز جريمة قتل سيدة ستينية داخل منزلها في عابدين، بعد 9 سنوات من تنفيذ الجريمة وإغلاق القضية بالقيد ضد مجهول.

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وأكدت المباحث أن الأبن هو القاتل، بعد اعتراف عشيقته عليه، حيث ذهبت عشيقة القاتل إلى المباحث وقالت: "سمعت من عشيقي أنه قتل أمه قبل 9 سنين، وبصراحة أنا ضميري مش مرتاح من أول ما عرفت".

وقررت النيابة العامة حبس المتهم على ذمة التحقيقات وجدد قاضي المعارضات حبسه لمدة 15 يوما بتهمة قتل والدته انتقاما منها، بعدما هددته بفضح أمره لرفضه الاستجابة لطلبها وقطع علاقته بزوجة صديقه.

وارتكب المتهم جريمة قتل والدته وسرقة ريسيفر وأجهزة إلكترونية، حيث قام بخنقها وتهشيم رأسها.

وتوصلت التحريات إلى أن نجل السيدة وراء ارتكاب الواقعة، حيث كان دائم الشجار معها، وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات اعترف بارتكاب الواقعة، مشيرا إلى حدوث مشاجرة مع والدته يوم الواقعة بسبب اكتشافها لعلاقة غير شرعية تربطه بزوجة صديقه، حيث طلبت منه الابتعاد عنها وقطع علاقته بها، وإلا ستخبر صديقه.

المصدر: وسائل إعلام مصرية