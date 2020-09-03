حاكم دبي يمنح الفنان المصري محمد رمضان هدية "ذهبية" (صورة)

وجه الفنان المصري، محمد رمضان، الشكر لحاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، على منحه "تأشيرة ذهبية" لزيارة دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقال "رمضان": "شكرا حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد، حفظه الله، وشكرا حكومة دبي على أجمل هدية التأشيرة الذهبية لدولة الإمارات العربية المتحدة، حفظها الله، وحفظ حكامها وشعبها الغالي، ثقة في الله نجاح".

يذكر أن الفنان المصري محمد رمضان يزور دبي باستمرار لإحياء بعض الحفلات أو لتصوير البعض من مقاطع الأغاني التي يقوم بنشرها على صفحاته.

المصدر: وسائل إعلام مصرية