فيلم مصري توقع أحداث اغتصاب فتاة "فيرمونت" منذ 12 عاما (صور)

شهدت قضية اغتصاب فتاة "فيرمونت" تطورات سريعة، بعد قرار النيابة العامة الأخير بحبس 3 متهمين أربعة أيام احتياطيا على ذمة التحقيقات.

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وكشفت وسائل إعلام مصرية عن فيلم مصري توقع أحداث "فيرمونت" منذ 12 عاما من وحي المؤلف هيثم وحيد ضمن أحداث فيلم "كامب".

الفيلم من إنتاج عام 2008، ويحكي عن قصة مجموعة من الشبان الأثرياء بينهم شاب فقير، يذهبون لأحد الأماكن للاحتفال الذي ينتهي بمأساة، إذ يحضر الشاب بصحبة الفتاة التي يحبها إلى الحفل، لكن أحد الأثرياء يعتدي عليها جنسيا بعد تخديرها في الحفل بمساعدة أصدقائه، فيقرر حبيبها الانتقام منهم، كل هذا في أحداث مليئة بالرعب والإثارة، ورغم الاختلاف البسيط، إلا أن الحادث تم توقعه بالكامل خلال الفيلم.

وتواصل النيابة العامة المصرية، تحقيقاتها في قضية التعدي على فتاة في فندق الفيرمونت، عام 2014، وقررت حبس ثلاثة متهمين أربعة أيام احتياطيا، وإخلاء سبيل ثلاثة آخرين إذا ما سدد كل منهم ضمانا ماليا قدره 100 ألف جنيه، وآخر بضمان محل إقامته، وذلك على ذمة التحقيق معهم في وقائع اتهموا فيها بالتحقيقات الجارية في واقعة التعدي على فتاة بفندق "فيرمونت نايل سيتي".

ومن بين الثلاثة التي أمرت النيابة بحبسهم 4 أيام نازلي مصطفى، ابنة الفنانة الشهيرة نهى العمروسي.

المصدر: وسائل إعلام مصرية