مصر.. أول صورة للمتهم بقتل شقيقتين والكشف عن سر قطع لسان إحداهما

كشفت التحقيقات التي تجري في واقعة العثور على جثتي شقيقتين مذبحوتين داخل منزلهما بقوص في قنا بمصر، سر قطع لسان الشقيقة الكبرى.

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وتوصلت التحقيقات إلى أن مجدي محمد، 30 سنة، المتهم بذبح الشقيقتين، أقدم على قطع لسان الفتاة الكبرى نهى فتحي يوسف الخطاي، 18 سنة، بسبب معايرتها له بسلوك شقيقتيه، والتلفظ بألفاظ خارجة عليهما.

وكانت الأجهزة الأمنية في قنا بالتنسيق مع مديرية أمن أسوان، ألقت القبض خلال الساعات الماضية، على المتهم أثناء عمله في الصيد بصحبة والد المجني عليهما في بحيرة ناصر بأسوان، وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات اعترف بارتكاب الواقعة.

وكان مدير أمن قنا تلقى إخطارا بالعثور على شقيقتين مذبوحتين داخل منزلهما في إحدى قرى مركز شرطة قوص، وبالانتقال والفحص تبين العثور على جثتي نورهان 18 سنة، وشقيقتها نهى 14 سنة مذبوحتين داخل منزلهما بدائرة المركز.

وتبين أن المتهم صياد من محافظة أسوان، وزميل والد المجني عليهما.

المصدر: وسائل إعلام مصرية