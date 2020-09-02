تصرف عنصري من عجوز بريطاني تجاه محجبة: عودي إلى السعودية! (فيديو)

أظهر مقطع فيديو متداول عجوزا بريطانيا، وهو يعتدي لفظيا على امرأة مسلمة محجبة، وسط موقف للحافلات في لندن، واصفا إياها بـ "الديك الرومي الملفوف".

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، صرخ العجوز في وجه المرأة التي كانت صحبة ابنتها، بكلمات عنصرية مؤذية.

وظن العجوز أن المرأة سعودية، فصرخ فيها "عودي إلى السعودية.. هنا ليس مكانا للمسلمين"، فقالت له: "أنت رجل مجنون".

ثم اتجه الرجل البريطاني إلى الطفلة قائلا: "أمك ملفوفة مثل الديك الرومي"، في إشارة إلى الحجاب الذي كانت ترتديه، لتنفجر الفتاة بالبكاء، فيما طالبته المرأة بالابتعاد عنهما.

المصدر: ديلي ميل