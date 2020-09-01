باكستان تحجب "تيندر" وتطبيقات أخرى للتعارف

أعلنت السلطات الباكستانية يوم الثلاثاء عن حجب 5 تطبيقات للتعارف بينها تطبيقا "تيندر" الشهير و"غريندر" للمثليين، وذلك لمنع انتشار "محتوى غير أخلاقي" بواسطة تلك التطبيقات.

وأشارت هيئة الاتصالات الباكستانية، إلى أنها أبلغت إدارة كل من "تيندر" و"غريندر" و3 تطبيقات أخرى، هي Tagged وSkout وSayHi، بشأن "المحتوى غير الأخلاقي"، مطالبة بإزالة مثل هذه المحتويات.

وأضافت أن إدارات التطبيقات المذكورة لم ترد على البلاغات خلال المهلة الزمنية المتاحة، مما أدى إلى حجبها.

وتشير بيانات شركة Sensor Tower إلى أن تطبيق "تيندر"، وهو من أكثر التطبيقات للتعارف انتشارا حول العالم، تم تحميله أكثر من 440 ألف مرة في باكستان خلال العام الأخير.

كما تم تحميل "غريندر" وTagged وSayHi نحو 300 ألف مرة، وSkout 100 ألف مرة خلال الفترة ذاتها.

وكانت السلطات الباكستانية قد حجبت في وقت سابق تطبيق Bigo Live وأصدرت تحذيرا لـ"تيك توك" بسبب نشر "محتويات غير أخلاقية".

كما دعت موقع "يوتيوب" لاتخاذ إجراءات يجعل المواد "غير الأخلاقية والمبتذلة والإباحية والمحرضة على الكراهية" غير متاحة للمتابعين في باكستان.

المصدر: رويترز