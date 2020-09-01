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شاهد.. أول صورة للفنانة المصرية ياسمين صبري داخل "سيارتها "الجديدة"

مجتمع

شاهد.. أول صورة للفنانة المصرية ياسمين صبري داخل
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ياسمين صبري
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ظهرت الفنانة المصرية ياسمين صبري من داخل سيارتها الجديدة ماركة "رولز رويس" موديل 2020، التي أثارت جدلا واسعا خلال الساعات القليلة الماضية.

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شاهد.. الصور الحقيقية لسيارة الفنانة المصرية ياسمين صبري المثيرة للجدل
شاهد.. الصور الحقيقية لسيارة الفنانة المصرية ياسمين صبري المثيرة للجدل

نشرت ياسمين صورة من داخل سيارتها، ويتضح جليا خلفها حرف R الذي يرمز للماركة، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة "إنستغرام".

وبالبحث تبين أن الفنانة المصرية قامت بنشر صورة من داخل سيارة تحمل نفس الحرف منذ 13 أسبوعا ولم يتسن لـRT التأكد من صحة الصورة الأولى إذا كانت لسيارتها الجديدة أم لا.

شاهد.. أول صورة للفنانة المصرية ياسمين صبري داخل

وتبلغ قيمة السيارة 6 ملايين و113 ألفا و545 جنيها، كما بلغ إجمالي الرسوم الجمركية عليها 3 ملايين و717 ألفا و137 جنيها، ليصل إجمالي سعرها ما يقارب الـ10 ملايين جنيه، مما أثار دهشة الجمهور بسبب ثمن السيارة التي أهداها إياها زوجها رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة.

المصدر: وسائل إعلام مصرية

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