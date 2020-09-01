بوتين لم يستبعد خسارته في مباراة " سباق الدبابات الإلكترونية" مع التلاميذ

اقترح التلاميذ المشاركون في الدرس البياني الذي أجري في 1 سبتمبر بإحدى مدارس روسيا على الرئيس فلاديمير بوتين أن يلعب معهم مباراة في "سباق الدبابات الإلكترونية" (تانتشيكي).

ولم يستبعد بوتين أن يخسر تلك المباراة لأن التلاميذ قد أحرزوا نجاحات ملموسة في الرياضة السيبرانية (الكمبيوترية).

وقال:" أظن أني كنت أخسر المباراة مع ، أليكسي، لكن هذا الأمر لا يثير أية مشاعر سلبية لدي لأنني أعلم أن الصبيان مثل، أليكسي وألكسندر، البالغ من العمر 9 أعوام قد أحرزوا نجاحات كبيرة وسيحرزان أكثر من ذلك في المستقبل".

Sputnik Grigory Sisoev

يذكر أن يوم 1 سبتمبر يحتفل به في روسيا كعيد العلم حيث يبدأ العام الدراسي الجديد في مدارس ومعاهد وجامعات روسيا بأسرها. وسيرتاد المدارس في هذا اليوم 17 مليون تلميذ، بمن فيهم مليونا تلميذ للصف الأول الابتدائي.

وستقام في هذا اليوم احتفالات لتلاميذ الصف الأول الابتدائي فقط ويسمح لأحد الوالدين بالحضور أيضا. أما تلاميذ بقية الصفوف الابتدائية والإعدادية والثانوية فيحظر عليهم حضور أي احتفالات بسبب انتشار وباء "كوفيد – 19" في روسيا. ويسمح للتلاميذ بعدم ارتداء الأقنعة الطبية داخل المدارس، أما المدرسون فيجب أن يرتدوا الأقنعة أثناء الدروس.

المصدر: نوفوستي