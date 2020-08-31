النيابة المصرية تخلي سبيل المتهمة بالاعتداء على ضابط شرطة

أعلنت النيابة العامة المصرية أنها رصدت تداولا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي لمقطع مصور لامرأة تتعدى على ضابط شرطة في أحد مقار المحاكم أثناء تأدية عمله.

وأضافت أنه "بعرض الأمر على مستشار النائب العام، سئل الضابط المتعدى عليه بتحقيقات النيابة العامة فشهد أنه أبصر المتهمة تصور بهاتفها الجوال بعض الموظفين بالمحكمة أثناء تأدية عملهم، وخلال تنبيهه لها بعدم السماح بذلك، وأنه يشكل جريمة يعاقب عليها، تعدت عليه على النحو الذي ثبت بالمقطع المتداول، فتحفظ عليها".

وأوضحت النيابة العامة أنه تبين أن المرأة "عضوة بهيئة النيابة الإدارية فاستجوبتها بعد أن ألقت القبض عليها لتوفر حالة من حالات التلبس في حقها، وواجهتها بالاتهامات المسندة إليها من التعدي على أحد رجال الضبط بالقوة والعنف أثناء تأدية وظيفته، وإهانته بالقول، فأنكرت ما نسب إليها وقررت أنها تواجدت بالمحكمة لتقديم شكوى عن فقدها مبلغا ماليا من حساب بنكي فالتقت الضابط، وادعت أنه افتعل معها مشادة كلامية، ونزع منها هاتفها عنوة، وتحفظ عليها، فدافعت عن نفسها على النحو الظاهر بالمقطع".

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وأشارت النيابة العامة إلى أنها ارتأت بعد استجواب المتهمة إخلاء سبيلها بعد سدادها ضمانا ماليا قدره 2000 جنيه، وذلك بعدما علمت من جهة عملها أن المتهمة تعاني من ظروف صحية نفسية، والتحقيق مستمر.

ناصر حاتم - القاهرة

المصدر: RT

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