شاهد.. رد فعل فتاة سويدية بعد حرق القرآن

أعربت فتاة سويدية عن تضامنها مع المسلمين في مدينة مالمو السويدية بتقبيل القرآن، وذلك بعد واقعة حرق المصحف على يد زعيم حزب "النهج المتشدد" الدنماركي المتطرف راسموس بالودان هناك.

ووفقا لصفحة "المغتربون في السويد" على فيسبوك، قامت الفتاة السويدية بتقبيل المصحف وقالت: "أنا لا أعرف ما هذا الكتاب، لكنني أتضامن معكم باسم الإنسانية والرحمة، وإن كان هذا الكتاب يهمكم إذا أيضا يهمنا، وأنا فخورة بأن أقبله، ولا نرضى ما فعله الدنماركيون فى السويد، أحبكم يا مسلمين".

وأضافت: "يجب أن تعلموا أن الشعب السويدي أنظف وأطهر شعوب أوروبا، وليس السويديين من قاموا بحرق القرآن الكريم، إنما هم الدنماركيون أتو إلى السويد وحرقوا القرآن الكريم للأسف".

وتساءلت الصفحة: "ما ذنب الشعب السويدي أن يتعرض بلده للتخريب والهجوم على الشرطة، وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟".

المصدر: وكالات