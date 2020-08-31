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مصر.. أول صورة لسيارة الفنانة منال سلامة بعد تعرضها لحادث مروع

مجتمع

مصر.. أول صورة لسيارة الفنانة منال سلامة بعد تعرضها لحادث مروع
منال سلامة
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نشرت الفنانة المصرية منال سلامة، صورة لسيارتها التي كانت تقودها أثناء تعرضها لحادثة الانقلاب مع ابنتها على طريق العلمين بمنطقة وادى النطرون بعد انفجار إطار السيارة.

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ونشرت منال سلامة، صورة للسيارة عبر حسابها الشخصي بموقع الصور "إنستغرام"، والتي ظهرت فيها السيارة وهي في حالة تهالك تام، وكتبت "الحمد لله ربنا نجاني أنا وبنتي من حادثة موت".

وقال المخرج عادل أديب، زوج منال سلامة الجمعة الماضية، إن العناية الإلهية أنقذتها لكنها أصيبت ببعض الكدمات، وتم نقلها إلى أقرب مستشفى لتلقى العلاج اللازم، مؤكدا أنها غادرت المستشفى وتتواجد حاليا في منزلها.

المصدر: اليوم السابع

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