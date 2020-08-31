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وفاة امرأة حامل حرقا بالبنزين على يد زوجها تثير غضبا وجدلا في العراق

مجتمع

وفاة امرأة حامل حرقا بالبنزين على يد زوجها تثير غضبا وجدلا في العراق
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أثارت قضية حنين الزبيدي الرأي العام وغضب الشارع العراقي، فنتيجة خلاف أسري بسيط قام زوجها بسكب البنزين على جسدها وهي حامل فمات جنينها وتوفيت لاحقا متأثرة بجروح بالغة.

وبحسب مركز النماء لحقوق الإنسان العراقي عبر صفحته في "فيسبوك"، نقلا عن مصدر من أسرة ضحية "العنف الأسري" حنين الزبيدي توفيت متأثرة بالحروق التي أصيبت بها.

وبحسب أهل الضحية فإن زوجها أقدم على حرقها بمادة البنزين وهي حامل، وقد توفي الجنين قبل وفاتها، وقد تعرضت لعنف أسري متواصل من قبل زوجها طيلة فترة زواجها.

وطالب المركز عبر بيانه بمواصلة السعي حتى إقرار قانون الحماية من العنف الأسري للحد من تكرار مثل هكذا "جرائم فضيعة".

المصدر: مواقع التواصل الاجتماعي

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