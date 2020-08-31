وفاة امرأة حامل حرقا بالبنزين على يد زوجها تثير غضبا وجدلا في العراق

أثارت قضية حنين الزبيدي الرأي العام وغضب الشارع العراقي، فنتيجة خلاف أسري بسيط قام زوجها بسكب البنزين على جسدها وهي حامل فمات جنينها وتوفيت لاحقا متأثرة بجروح بالغة.

وبحسب مركز النماء لحقوق الإنسان العراقي عبر صفحته في "فيسبوك"، نقلا عن مصدر من أسرة ضحية "العنف الأسري" حنين الزبيدي توفيت متأثرة بالحروق التي أصيبت بها.

وبحسب أهل الضحية فإن زوجها أقدم على حرقها بمادة البنزين وهي حامل، وقد توفي الجنين قبل وفاتها، وقد تعرضت لعنف أسري متواصل من قبل زوجها طيلة فترة زواجها.

وطالب المركز عبر بيانه بمواصلة السعي حتى إقرار قانون الحماية من العنف الأسري للحد من تكرار مثل هكذا "جرائم فضيعة".

قتلها وطفلها بأحشائها اي قتل روحين بكل برود ولامبالاة !!! مستترا بضعف القانون وتغلب قانون العشائر على الدولة ..... #حق_حنين_الزبيدي — 🇮🇶sh.j.Aladhamy🇮🇶ش. الأعظمي (@sh_b_j_a) August 30, 2020

شهادة الضحيه حنين بعدما أقدم زوجها على حرقها..عندما تريدون أن تزوجوا بناتكم.زوجوهن لرجال. #قانون_العنف_الأسريhttps://t.co/doV78p7ueq — Salah ALobaidy (@SalahALobaidy2) August 30, 2020

وفاة الشابة حنين الزبيدي التي أحرقت على يد زوجها



حسبي الله ونعم الوكيل

يابه تعرفون ولدكم مو زلم ليش اتورطوهم مع بنات العالم

هو الأصل الفاسد ليش نعتب عل البذر👌 — Layan🇮🇶 (@75fg8p) August 30, 2020

#حق_حنين_الزبيدي

واحد مريض نفسي يحرق زوجته وهي حامل ويتسبب بموتها مو معقول تخلونه ينجو من العقاب؟ وين حق حنين — ميم ♀️ (@meowj0) August 30, 2020

هالمرة مو روح وحدة راحت لا اثنين .. #حق_حنين_الزبيدي — شَمْسُ النَهار (@SHAMASH_1158) August 30, 2020

المصدر: مواقع التواصل الاجتماعي