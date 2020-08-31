الديوان الملكي الأردني يهنئ الملكة رانيا بعيد ميلادها

هنأ الديوان الملكي الأردني على حسابه في "تويتر"، الملكة رانيا العبد الله بعيد ميلادها، داعيا لها بدوام الصحة والعافية.

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وبالمناسبة، أعرب عدد كبير من الأردنيين في تعليقاتهم عن تهانيهم للملكة رانيا بعيد ميلادها، "متمنين لها الصحة والسلامة وطول العمر".

الديوان الملكي الهاشمي يهنئ صاحبة الجلالة الملكة رانيا العبدالله في عيد ميلادها الميمون، ويدعو الله عز وجل أن يمتع جلالتها بدوام الصحة والعافية



The Royal Hashemite Court wishes Her Majesty Queen Rania Al Abdullah many happy returns on the occasion of her birthday pic.twitter.com/HGljfqgDEf — RHC (@RHCJO) August 31, 2020

كما وجد عدد من الأردنيين في هذه المناسبة فرصة لإبداء مشاعر الود والاحترام والتقدير للملكة.

المصدر: تويتر