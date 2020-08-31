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الديوان الملكي الأردني يهنئ الملكة رانيا بعيد ميلادها

مجتمع

الديوان الملكي الأردني يهنئ الملكة رانيا بعيد ميلادها
Reuters
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هنأ الديوان الملكي الأردني على حسابه في "تويتر"، الملكة رانيا العبد الله بعيد ميلادها، داعيا لها بدوام الصحة والعافية.

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وبالمناسبة، أعرب عدد كبير من الأردنيين في تعليقاتهم عن تهانيهم للملكة رانيا بعيد ميلادها، "متمنين لها الصحة والسلامة وطول العمر".

كما وجد عدد من الأردنيين في هذه المناسبة فرصة لإبداء مشاعر الود والاحترام والتقدير للملكة.

المصدر: تويتر

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