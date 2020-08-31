أجنبي يكشف سبب اختياره "ليلة الجمعة" لقتل زوجته المصرية

كشف تحقيقات أمنية عن سبب إقدام رجل أجنبي من إحدى دول أمريكا الجنوبية، متهم بقتل زوجته المصرية بالشاكوش، في مدينة سيوة، سر اختياره ليلة الجمعة للتخلص من زوجته.

ونتيجة تحقيقات المستشار محمود عبدالعظيم، وكيل نيابة مرسى مطروح، مع الأجنبى الذي يتبع دولة جويانا، إحدى دول أمريكا الجنوبية، تبين أن "سر اختياره ليلة الجمعة للتخلص من زوجته، بعدما عقد النية وبيت العزم قبلها بحوالي أسبوع على قتل زوجته، بأن السبب يرجع إلى أن يوم الجمعة يكون جميع أهالى المدينة إجازة ويصلون الجمعة وسيصلي الجنازة عليها ناس كثيرون".

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وأقر الزوج الأجنبي، 51 سنة، المتهم بقتل زوجته المصرية، خلال التحقيقات "بقتل زوجته بضربها على رأسها بالشاكوش وهى نائمة، بعدما قرر التخلص منها قبل الحادث بأسبوع لأنه حسب قوله زهق منها".

وتعتبر تلك الجريمة هي الأولى من نوعها التي تشهدها واحة سيوة التي يطلق عليها "الأرض الطيبة"، واكتشف الجريمة عدد من سيدات مدينة سيوة، عندما طلب الزوج استدعاء عدد من السيدات للقيام بتغسيل المتوفاة إلا أنهن طلبن حضور مفتش الصحة لوجود آثار دماء على رأسها، وحضر الطبيب وأبلغ الشرطة.

المصدر: المصري اليوم