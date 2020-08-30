شاهد.. طائرة ورقية تسحب طفلة إلى السماء وسط صدمة الجمهور بمهرجان في تايوان

نجت طفلة تبلغ من العمر 3 أعوام بأعجوبة بعدما سحبتها طائرة ورقية كبيرة إلى أعلى في مهرجان جرى في تايوان يوم الأحد، حسبما ذكرت وكالة الأنباء المركزية.

وفي مقاطع مصورة للحادث، انحشرت الطفلة التي يبلغ وزنها 13 كيلوغراما، وكانت تشارك في المهرجان الدولي للطائرات الورقية في مدينة هسينشو، في طائرة ورقية برتقالية اللون وذات ذيل طويل، وبعد ذلك انطلقت بها إلى ارتفاع ربما بلغ عدة أمتار في الهواء لحوالي 30 ثانية.

وذكرت الوكالة أنه تم سحب الطائرة إلى الأرض ببطء وتم إنقاذ الصغيرة.

وأضافت أنه بعد نقلها إلى المستشفى، تبين أن الطفلة المذعورة لم تصب سوى بخدوش بسيطة في وجهها.

المصدر: وكالات