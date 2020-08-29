مجموع عمريهما 214 سنة.. أكبر زوجين معمرين في العالم (صورة)

دخل خوليو سيزار مورا تابيا ذو الـ110 أعوام، وزوجته والدرامينا ماكلوفيا كوينتيروس ريس ذات الـ104 موسوعة غينيس للأرقام القياسية، بعد حصولهما على لقب أكبر زوجين سنا في العالم.

ويبلغ عمر الزوجين الإكوادوريين معا 214 عاما، ولديهما خمسة أبناء توفي أحدهم، و11 حفيدا و21 من أبناء الأحفاد وتسعة من أبناء أبناء الأحفاد.

وأكد الزوجان أن "وحدة الأسرة في ظل قواعد المحبة والاحترام المتبادل والعمل الصادق والتعليم السليم القائم على القيم العائلية هي مفاتيح التعايش الصحي".

WORLDS OLDEST COUPLE: Ecuadorians Julio Mora, 110, and Waldramina Quinteros, 104, a combined nearly 215 years. They received Guinness certification in mid-August for being the worlds oldest married couple having reached 79 years together this year! pic.twitter.com/1LDGKmkloz — Apex World News (@apexworldnews) August 28, 2020

وتابعا: "لم يكن الأمر سهلا لأن أقاربنا كانوا معارضين لزواجنا، ولكن مع الوقت والصبر تمكنا من إقناعهم وأصبحنا مثالا يحتذى به، وأفضل مرجعية للأجيال الشابة".

وعقد الزوجان قرانهما في مدينة كيتو في 7 فبراير 1941، في حفل سري حضره عدد قليل من الأصدقاء المقربين بسبب معارضة الأهل.

يذكر أن هناك زيجات دامت لفترة أطول، لكن لم يسبق أن بلغ زوجان معا هذه المرحلة المتقدمة من العمر.

المصدر: standard.co.uk