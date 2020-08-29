أجنبي يلطخ سمعة بلدة مصرية بالدم

أقدم رجل من إحدى دول أمريكا اللاتينية على قتل زوجته المصرية بشاكوش أثناء نومها، في محافظة مرسى مطروح، في حادثة هي الأولى من نوعها في المنطقة.

وجرت الواقعة في مدينة سيوة بالمحافظة، وتعتبر أول جريمة قتل من نوعها في المنطقة التي يشتهر أهلها بالطيبة حتى أصبح اللفظ لصيقا بالواحة التي يطلقون عليها "الأرض الطيبة".

وقال أهالي المنطقة إن القتيلة تمتاز بالطيبة والسمعة الجيدة، وإنه تمت دعوة عدد من السيدات لتغسيلها بعد إعلان زوجها وفاتها، إلا أنهن اكتشفن وجود آثار اعتداء عليها، فرفضن تغسيلها وتم استدعاء طبيب للكشف عليها، فقام بإبلاغ الشرطة.

وباشرت السلطات التحقيق مع المتهم الذي أقر بارتكاب الجريمة، حيث قال إنه "كان عازما على قتلها منذ فترة، للخلافات العائلية بينهما، وإنه ضربها بالشاكوش أثناء نومها".

المصدر: المصري اليوم