نجمة مصرية تتعرض لحادث خطير وزوجها يكشف عن حالتها الصحية (صور)

تعرضت الممثلة المصرية منال سلامة وابنتها لحادث سير على طريق العلمين بمنطقة وادي نطرون، وذلك نتيجة انفجار إطار السيارة الخاصة بها أثناء قيادتها.

وقال المخرج عادل أديب، زوج منال سلامة أمس الجمعة، إن العناية الإلهية أنقذتها لكنها أصيبت ببعض الكدمات، وتم نقلها إلى أقرب مستشفى لتلقى العلاج اللازم، مؤكدا أنها غادرت المستشفى وتتواجد حاليا في منزلها.

ونفى أديب تعرض زوجته لأي كسور أو مضاعفات أخرى نتيجة هذا الحادث، متوجها بخالص الشكر والتقدير لإدارة مستشفى العلمين، على الرعاية الصحية لزوجته وابنته أميرة.

المصدر: وسائل إعلام مصرية