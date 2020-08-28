 
مباشر

شاهد.. الصور الأولى لموقع ذبح فتاتين وقطع لسان إحداهما

مجتمع

شاهد.. الصور الأولى لموقع ذبح فتاتين وقطع لسان إحداهما
Reuters
الأمن المصري
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/omdf

نشرت وسائل إعلام مصرية الصور الأولى لموقع ذبح فتاتين في محافظة قنا بصعيد مصر، حيث تم تنفيذ الجريمة المروعة ولم يتم الكشف عن أسبابها حتى الآن.

شاهد.. الصور الأولى لموقع ذبح فتاتين وقطع لسان إحداهما
إقرأ المزيد
مصر.. تفاصيل مروعة لجريمة غامضة بعد العثور على فتاتين مذبوحتين ولسان إحداهما مقطوع
مصر.. تفاصيل مروعة لجريمة غامضة بعد العثور على فتاتين مذبوحتين ولسان إحداهما مقطوع

وكشف مصدر أمني بمديرية أمن قنا في صعيد مصر، تفاصيل العثور على شقيقتين مذبوحتين ولسان إحداهما مقطوع.

وقال إن الفتاتين مقيمتان بمفردهما بمنزلهما في جزيرة مطيرة بمركز قوص، بعد وفاة الأم وزواج الأب والعيش معها خارج القرية.

وجاءت البداية بتلقي قوات الأمن إخطارا يفيد بالعثور على جثتين لفتاتين شقيقتين مذبوحتين، بمنزلهما بقرية جزيرة مطيرة بمركز قوص، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان الواقعة.

شاهد.. الصور الأولى لموقع ذبح فتاتين وقطع لسان إحداهما

المصدر: وسائل إعلام مصرية

 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا