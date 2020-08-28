أغنية بسواطير وأسلحة بيضاء تثير الخوف في مدينة مغربية (فيديو)

نشر شبان من مدينة العرائش المغربية أغنية على موقع "يوتيوب"، ظهروا فيها وهم يحملون سواطير وأسلحة بيضاء، ما أثار الخوف في نفوس من شاهدها من سكان المدينة.

وظهر الشباب المشاركون في الأغنية التي تؤديها فرقة تسمى Morinking T9 وكأنهم على أهبة الدخول في حرب عصابات، إذ جهزوا أنفسهم بسواطير وسيوف من الحجم الكبير وأشهروها أمام الكاميرا، وهددوا مغنيا منافسا بالقتل.

وزادت المخاوف التي خلفتها الأغنية بعد وقوع جريمة قتل في مدينة العرائش أمس الخميس، راح ضحيتها شاب في مقتبل العمر، قيل إنه كان في نزاع داخل الحي، قبل أن يتطور ويقدم أحد الشباب على سل سيف وطعنه، ليرديه قتيلا.

المصدر: "هسبريس"