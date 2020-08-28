مصر.. تفاصيل مروعة لجريمة غامضة بعد العثور على فتاتين مذبوحيتن ولسان إحداهما مقطوع
Reuters
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كشف مصدر أمني بمديرية أمن قنا في صعيد مصر، تفاصيل العثور على شقيقتين مذبوحتين ولسان إحداهما مقطوع.
وقال إن الفتاتين مقيمتان بمفردهما بمنزلهما في جزيرة مطيرة بمركز قوص، بعد وفاة الأم وزواج الأب والعيش معها خارج القرية.
وجاءت البداية بتلقي قوات الأمن إخطارا يفيد بالعثور على جثتين لفتاتين شقيقتين مذبوحتين، بمنزلهما بقرية جزيرة مطيرة بمركز قوص، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان الواقعة.
المصدر: وسائل إعلام مصرية