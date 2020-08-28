مصر.. نقابة الأسنان تصدر بيانا حول الطبيب المتهم بالتحرش بفنان مشهور

أصدرت النقابة العامة لأطباء الأسنان في مصر، بيانا توضيحيا بشأن ما يتردد على مواقع التواصل الاجتماعي عن اتهام أحد الأطباء بواقعة تحرش بفنان مشهور.

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وأكدت النقابة اتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية وإدارية لوقف أي تجاوز من أي فرد من أعضاء النقابة ممن يثبت قيامه بأي تجاوز أو تعد على القيم الأخلاقية.

وأكد الدكتور إيهاب هيكل نقيب أطباء أسنان مصر، في بيان اليوم الجمعة، أن النقابة العامة لأطباء الأسنان لن تتردد في الحفاظ على حقوق جميع أعضائها ضد أي تشهير.

وتناشد النقابة العامة لأطباء الأسنان الجميع أنه في حال "وجود شكوى في حق أي طبيب عليهم التوجه الى النقابة العامة لأطباء الأسنان او النيابة العامة وفي حال ثبوت الاتهام على أحد الطرفين التحرش أو التشهير، سوف تتخذ النقابة العامة الإجراءات القانونية وفعل كل ما هو متاح ولن تقوم بالتستر على أي مذنب وسوف تقوم باتخاذ كافة الإجراءات الإدارية والقانونية".

وترددت مؤخرا الكثير من الاعترافات من جانب عدد من الفنانين والمواطنين عن تعرضهم للتحرش خلال جلسات لأطباء الأسنان، بينهم فنان مشهور اتهم طبيبا بتخديره والتحرش به.

المصدر: صدى البلد