روسيا.. 700 مؤسسة تعليمية تفتح أبوابها مطلع سبتمبر

صرح وزير العلوم والتعليم العالي الروسي، فاليري فالكوف، بأن 25 جامعة ومعهدا فقط سيتم تأجيل بدء العام الدراسي بها، بينما تفتتح 700 مؤسسة ومعهد أبوابها للطلاب في الأول من سبتمبر.

جاء ذلك في حديث خاص له لـ RT الروسية، حيث تطرق إلى شؤون التعليم في الجامعات الروسية، ونوه الوزير إلى أن 25 جامعة ومعهدا ستبدأ عامها الدراسي أكتوبر ونوفمبر المقبل.

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وأشار فالكوف أيضا إلى أن معظم المحاضرات ستلقى حضوريا، باستثناء بعض الدروس التي يمكن أن تجري غيابيا أو بنظام أونلاين أو عن بعد من الجامعة، نظرا لوجود خطر إصابة بعض الطلاب والأساتذة الذين يعانون من الأمراض المزمنة بعدوى الفيروس التاجي.

وأوضح الوزير أن وزارة التعليم العالي أصدرت تعليمات توضح فيها التدابير التي يجب على الأساتذة والطلاب اتخاذها داخل الجامعة أثناء المحاضرات والدروس الحضورية.

وتقضي تلك التدابير بارتداء الأساتذة والطلاب للأقنعة الطبية وقياس درجة الحرارة لكل من يدرس بالجامعة 3 مرات يوميا، أولها عند دخول باب الجامعة.

ولا تسمح التعليمات للأساتذة بنزع الأقنعة الطبية إلا أثناء إلقاء المحاضرات.

المصدر:RT