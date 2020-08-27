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مصر.. النائب العام يأمر بحبس أب قتل ابنته وقطعها نصفين

مجتمع

مصر.. النائب العام يأمر بحبس أب قتل ابنته وقطعها نصفين
Reuters GHA/PKP
رجل أمن مصري
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أمر النائب العام في مصر بحبس المتهم بقتل ابنته احتياطيا على ذمة التحقيق، بعد أن قام بتقطيعها وإلقاء أجزاء من جثتها بأماكن متفرقة في الجيزة.

وكانت النيابة العامة تلقت إخطارا بالعثور على جزء من جثة أنثى بشارع عمر بن الخطاب بمنطقة الطالبية، ثم العثور على أشلاء أخرى بطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي، وبعد معاينة الأشلاء ثبت أنها جميعها لأنثى واحدة.

وأكدت تحريات الشرطة أن والد المجني عليها هو من قتلها إثر خلافات بينهما، حيث اعتاد على الاعتداء عليها بالسب والضرب.

وأمرت النيابة العامة بحبس المتهم أربعة أيام احتياطيا على ذمة التحقيقات، وإيداع ابنيه إحدى دور الرعاية الاجتماعية، فيما يجري استكمال التحقيقات.

ناصر حاتم - القاهرة

المصدر: RT

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