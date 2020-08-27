مصر.. أول تعليق من الإعلامية ريهام سعيد بعد حبس الراقصة سما المصري

علقت الإعلامية المصرية ريهام سعيد على حكم الحبس الذي صدر اليوم الخميس ضد الراقصة سما المصري بالسجن عامين بتهمة سبها وقذفها.

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وكتبت ريهام، عبر حسابها على موقع "إنستغرام": "سبحان الله السنة اللي فاتت زي النهارده استقبلت خبر وقفي من المجلس الأعلى وفي عليهم لأن أنا مريضة سمنة.. ناس كتير اتخلت عني كانت بتعرفني فقط لشهرتي راحوا والأقنعة اترفعت واتصدمت في ناس كتير أوي ماشافوش مني غير كل خير ده غير الإهانة والسب".

وتابعت: "ناس كتير أوي غلطت فيه وهما مش فاهمين حاجة، في نفس يوم وقفي من غير شماته ولكن بقناعة أن التوكل على ربنا فقط حتى لو ملكش حد كفاية بعد سنة النهارده يتفك الوقف، واللي عايرني إني مش بشتغل اتطرد شر طردة والمجلس الأعلى اتحل وسما أخدت حكم واللي كانوا بيعملوا فيديوهات ضدي حالتهم كرب واعتذروا في أقل من سنة رجع الحق عشان ربنا عادل وعظيم وكريم واللي عند ربنا مابيروحش. بشكرك يا رب".

وأضافت: "بشكر المحامي شعبان سعيد اللي في ضهري طول الوقت بشكر زوجي بشكر أي حد كلمني أو سأل عليّ وأنا مش بشتغل ومذيعة ومكسرة الدنيا بشكر الناس الأصيلة الجدعة زي الفانز وزي حمدي بدر ومحمد رمضان وياسمين عبدالعزيز وبدريه طلبة ودينا ومي كساب وإيمان العاصي وأصالة وأحمد رزق وعلاء الشربيني وسعد الصغير".

وقضت المحكمة الاقتصادية الخميس، بحبس سما المصري لمدة عامين وغرامة 100 ألف جنيه بتهمة سب وقذف الإعلامية ريهام سعيد.

المصدر: وسائل إعلام مصرية