مصر.. الكشف عن قاتل سيدة وطفليها التوأم وتحديد سبب الجريمة

تمكنت الأجهزة الأمنية في مصر بمحافظة البحيرة، من كشف لغز جريمة مذبحة كفر الدوار، والتي راح ضحيتها 3 من أسرة واحدة، بعد العثور عليهم مذبوحين داخل منزلهم.

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وتبين من خلال الفحص والتحريات وتفريغ الكاميرات، أن "وراء ارتكاب الواقعة ابن عم السيدة القتيلة والذي يعمل سائقا، وكان يقوم بمساعدتها في ترتيب محتويات المنزل، وأثناء تواجده راودها عن نفسها فتعدت عليه بالضرب، وحاولت الاستغاثة بالجيران، فتوجه سريعا إلى مطبخ المنزل وأمسك سكينا وذبحها وذبح طفليها التوأم حتى لا ينفضح أمره، وفرا هاربا".

وشيع أهالي قرية منشية النصر بمركز كفر الدوار في محافظة البحيرة، أمس الأربعاء، جثمان ضحايا المذبحة، 3 أفراد من أسرة واحدة إلى مثواهم الأخير في مقابر العائلة بمسقط رأسهم.

المصدر: وسائل إعلام مصرية