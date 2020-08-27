سيرين عبد النور ترد على فيديو متداول لنقيب الفنانين السوريين حول منعها من التمثيل في بلاده

علقت الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور على ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول مقطع فيديو لنقيب الفنانيين السوريين، قال فيه إنه منعها من تصوير مسلسل "قناديل العشاق".

وردت الفنانة اللبنانية على تغريدة لأحد متابعيها عبر "تويتر": قائلة: "مريم مش كل شي بتسمعي تصدقي أرجوكي سوريا وشعبها بقلبي ولا يمكن سيء لأي بلد وشعبو انا فنانة بدي حب الكل والكل يحبني".

مريم مش كل شي بتسمعي تصدقي ارجوكي سوريا وشعبها بقلبي ولا يمكن سيء لاي بلد وشعبو انا فنانة بدي حب الكل والكل يحبني 🙏❤ https://t.co/L4XTpDnKsz — Cyrine Abdelnour (@CyrineAbdlNour) August 26, 2020

وتناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيدو لنقيب الفنانيين السوريين زهير رمضان تحدث خلال مقابلة لإذاعة "أرابيسك" السورية عن منعه للفنانة سيرين من التمثيل في سوريا.

زهير علق على موضوع سيرين ومنعها "بأن السبب وبالتحديد من خلال برنامجها الذي عرض على قناة "الآن" وهي تعتبر "معادية للبلد"، واستضافت بـ إحدى الحلقات زوجة أحد المسلحين وتم فيه الإساءة كثيرا للشعب السوري وللجيش لذلك صدر القرار بمنعها من ممارسة العمل الفني في مسلسل قناديل العشاق"، وأضاف أن الحل الوحيد لإزالة هذا القرار بتقديم اعتذار للشعب السوري.

وذكر نقيب الفنانيين أنه "بعد التواصل مع سيرين والأخذ والعطا قدمت اعتذارا عن ما عُرض في البرنامج" عن طريق قناة "سما" الفضائية السورية.

زهير رمضان :

نعم منعت سيرين عبد النور من التمثيل في سورية بعد اساءتها للشعب السوري وللجيش، وطلبت منها الإعتذار وأعتذرت. pic.twitter.com/pT4HSe9gKU — Syria Drama (@syriadramaa) August 25, 2020

زهير رمضان :

نعم منعت سيرين عبد النور من التمثيل في سورية بعد اساءتها للشعب السوري وللجيش، وطلبت منها الإعتذار وأعتذرت. pic.twitter.com/pT4HSe9gKU — Syria Drama (@syriadramaa) August 25, 2020

المصدر: مواقع التواصل الاجتماعي